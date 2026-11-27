Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Bedi Sabuncu Ortaokulu’nun 5’inci sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri zimem defteri geleneğini yaşatmak için bir ay boyunca harçlıklarını biriktirdi. Ailelerinden aldıkları harçlıkları bir araya getiren öğrenciler, topladıkları yaklaşık 20 bin TL ile mahalledeki bir bakkalın veresiye defterinde bulunan ve sahiplerini tanımadıkları kişilerin borçlarını ödediler.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan Bedi Sabuncu Ortaokulu’nda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde Osmanlı döneminden günümüze uzanan zimem defteri geleneğini öğrendi. Geçmişte ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borçlarının ödenmesini esas alan bu geleneği günümüzde de yaşatmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri Mehmet Arslan’ın öncülüğünde harekete geçti. Yaklaşık bir ay boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktiren öğrenciler, topladıkları paraları bir kutuda birleştirdiler. Paralarını bir araya getiren öğrenciler, mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki bazı borçları kapattı. Beşinci sınıf öğrencilerinin tamamının katkısıyla yaklaşık 20 bin TL toplandığı ve borçların kapatıldığı öğrenildi.

REKLAM

"Yaklaşık 600 yıl önce uygulanan zimem defteri geleneğini öğrendik, biz de bu geleneği günümüze taşımak istedik"

Yaklaşık 600 yıl önce uygulanan zimem uygulamasını yaşattıklarını söyleyen Hatice Kübra Dönmez, "Bedi Sabuncu Ortaokulu öğrencisiyiz. Sosyal bilgiler dersinde yaklaşık 600 yıl önce uygulanan zimem defteri geleneğini öğrendik. Biz de bu geleneği günümüze taşımak istedik. Harçlıklarımızı biriktirerek öğretmenimize danıştık. Öğretmenimiz de uygun bulunca Bedi Sabuncu Ortaokulu’nda bir kutuda para topladık ve mahallemizin bakkalına geldik. Burada belirlediğimiz borçları kapattık. Borçlarını ödediğimiz kişiler de bizi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Bu uygulamayı yapmamızın amacı, geçmişten gelen bir geleneği yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek. Arkadaşlarımla birlikte birilerine yardım ettiğimiz için çok mutluyuz. Belki de borcunu ödeyen kişinin gerçekten ihtiyacı vardı ve borcunu ödeyemeyecekti. Ona yardımcı olabildiğimiz için sevinçliyiz" dedi.

REKLAM

"Arkadaşlarımla birlikte böyle bir iyilik yaptığımız için çok mutluyuz"

Zimem defteri geleneğini yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade eden öğrenci Özgür Bilgin, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte biriktirdiğimiz harçlıkları bir kutuda topladık ve okulumuzun yakınındaki bir bakkala geldik. Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen zimem defteri geleneğini yaşatmak için buradaki bazı borçları kapattık. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir iyilik yaptığımız için çok mutluyuz. Belki de borcunu ödediğimiz kişinin bu borcu ödeme imkânı yoktu. Ona yardımcı olabildiğimiz için kendimizi iyi hissediyoruz. Bu çalışma sayesinde sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini öğrendik" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Birilerine yardımcı olabildiğimiz için hepimiz çok sevinçliyiz"

Vatandaşların borçlarını kapattıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenci Ahmet Furkan Temizkan, "Bir ay önce sosyal bilgiler öğretmenimiz bize ‘zimem’ defteri geleneğini anlattı. Biz de arkadaşlarımızla aramızda konuşarak annemizin ve babamızın verdiği harçlıkları biriktirdik ve bu bakkala geldik. Bakkalın veresiye defterindeki bazı borçları kapattığımız için çok mutluyuz. Bu çalışma sayesinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini öğrendik. Birilerine yardımcı olabildiğimiz için hepimiz çok sevinçliyiz" dedi.

"Beşinci sınıf öğrencilerimizin tamamını değerlendirdiğimizde yaklaşık 20 bin TL toplandı"

REKLAM

Öğrencilerin harçlıklarıyla topladıkları parayla veresiye defterindeki borçları ödediklerini ifade eden öğretmen Mehmet Arslan, "Beşinci sınıfların sosyal bilgiler müfredatında yer alan, tarihimizden gelen bir geleneği yaşatmak amacıyla öğrencilerimizle böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Geçmişte ‘Zimem Defteri’ olarak bilinen, günümüzde ise veresiye defteri olarak kullanılan uygulamayı öğrencilerimize anlattık. Öğrencilerimiz bir ay boyunca kendi harçlıklarından para biriktirdi. Ardından mahallemizin bakkalına giderek borcu bulunan kişilerin borçlarını kapatmak istediğimizi söyledik. Bakkalımız da zimem defterinin ne olduğunu bilmiyordu. Öğrencilerimiz ona da bu geleneği anlattı ve defterdeki borçları ödedi. Öğrencilerimiz kimin borcunu ödediklerini bilmiyor. Borçları ödenen kişiler de bunu henüz bilmiyor. Onlar borçlarını ödemek için bakkala geldiklerinde, borçlarının Bedi Sabuncu Ortaokulu öğrencileri tarafından kapatıldığını öğrenecekler. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Öğrencilerimizin karşılık beklemeden, kimin için iyilik yaptıklarını bilmeden bu davranışı sergilemelerinin hem kendilerini hem de toplumu olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Bu çalışmayı birilerine göstermek için değil, içlerinden geldiği için yaptılar. Beşinci sınıf öğrencilerimizin tamamını değerlendirdiğimizde yaklaşık 20 bin TL toplandı. Ben bu öğrencilerde geleceğimizi görüyorum. Bu değerleri öğrenirlerse toplumumuz hiçbir zaman yıkılmaz; birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olur. Biz Hataylılar olarak depremi, yokluğu ve acıyı çok yakından yaşadık. O dönemde yardımların bize nasıl ulaştığını gördük. Şimdi öğrencilerimiz de yardımlaşmayı yaşayarak öğreniyor. Depremzede ailelerin çocukları olmalarına rağmen küçücük harçlıklarını biriktirdiler. Bir lira veren öğrencimiz de oldu, 200 lira veren de. Burada önemli olan miktar değil, iyilik yapma isteğidir" ifadelerini kullandı.