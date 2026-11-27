Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Genel Kurulu 2026 Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. Oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 yılı ücret tarifesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, su tarifelerine zam yapılmadığı ve küçük esnafa yüzde 30 indirim uygulanacağı açıklandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya Kisecik Yerleşkesi Meclis Toplantı Salonu’nda, HBB Başkanı Mehmet Öntürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2027 yılı performans programı, gelirgider bütçesi, yatırım cetvelleri ve bütçe kararnamesi ile 2028 ve 2029 yılları bütçe tahminleri görüşülerek karara bağlandı.

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HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir, su tarifelerinde herhangi bir artış yapılmadığını belirterek 5 metreküpün altındaki tüketimlerde bakımonarım bedelinin faturaya yansıtılmayacağını söyledi. Cihangir; kuaför, kırtasiye, bakkal ve konfeksiyon gibi su kullanımının temel faaliyet konusu olmadığı küçük esnafın iş yerlerinde aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketimlerine yüzde 30 indirim uygulanacağını açıkladı.

HATSU’nun altyapı çalışmalarına da değinen Cihangir, kurumun 2025 yılında yenilenebilir enerji kullanımını belgeleyen Yeşil Sertifika’yı aldığını belirtti. Ayrıca su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Mavi Su Verimliliği Belgesi’nin de kasım ayında kuruma kazandırıldığını ifade etti.

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HBB Başkanı Mehmet Öntürk ise HATSU tarafından 3 bin 500 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.