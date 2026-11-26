Antakya ve Erzin'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ve Erzin ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 26.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ve Erzin ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçelerin farklı noktalarında meydana gelen yangınlara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgelerde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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