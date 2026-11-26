Antakya'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş., Antakya’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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