Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletin, iş yerinin yanında park halinde bulunan otomobile çartığı ve iş yerindeki insanların panikle dışarıya çıktığı anlar kaydedildi.

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