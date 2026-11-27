Mahsur kalan kedi, duvarın kırılmasıyla kurtarıldı
Hatay'da kafenin duvarında sıkışarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 27.11.2026 - 09:18 Güncelleme:
Hatay'da kafenin duvarında sıkışarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde anıt alanındaki kafe içerisinde duvar arasında sıkışan kediyi kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, duvarı kırarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
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