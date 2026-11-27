Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve idari çalışmalar ele alındı. İlçelerde sürdürülen faaliyetler değerlendirilerek hizmetlerin koordinasyonu ve karşılaşılan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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