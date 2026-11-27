Olay, Altınözü ilçesi Sarıbük Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Mehmet Tek, evindeki televizyonun bozulması üzerine çanak anten tamircisine haber verdi. Kısa sürede eve gelen tamirciyle birlikte evin damına çıkan Tek, çalışma sırasında dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Tek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Tek, hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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