Sanal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
HATAY'da sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen M.U.Y., polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
HATAY'da sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen M.U.Y., polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen M.U.Y.'nin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis ekipleri, şüphelinin Reyhanlı ilçesindeki adresine şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheli M.U.Y. ters kelepçe yapılarak yere yatırıldı. Gözaltına alınan M.U.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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