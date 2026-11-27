Hatay'da şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesi deposundan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesi deposundan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Emek Mahallesi'ndeki depodan yaklaşık 2 milyon liralık malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin malzemeleri hafif ticari araçla götürdüğünü belirledi.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar Y.S. ve W.Y. ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekiplerince bulunan malzemeler sahibine teslim edildi.
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