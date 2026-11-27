Hatay'da motosiklet tamircileri denetlendi
Hatay'da polis ekiplerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı.
Giriş: 27.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
Hatay'da polis ekiplerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 83 motosiklet tamir işletmesini denetledi.
Denetimlerde 216 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, 296 motosikleti inceledi.
Ekipler, ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 5 tamirci hakkında idari işlem başlattı.
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