Tarihte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve tarihiyle geçmiş ışık tutan kentin tarihi yapılarını bünyesinde barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi asrın felaketinde hasar almış ve kullanılmaz hale gelmişti. Bünyesinde barındırdığı 37 bin eser kentteki depolarda koruma altına alınırken Hatay Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalara başlanmıştı.

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