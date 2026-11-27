Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında yangın çıktı. Şantiye alanında yer ısı yalıtım inşaat malzemeleri bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında, inşaat malzemeleri ve daireler zarar gördü.

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