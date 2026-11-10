Dörtyol'da minibüs yandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
DörtyolPayas istikametindeki Çağlalık mevkisinde minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangında araçta hasar oluştu.
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