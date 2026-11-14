Dörtyol'da 'Saha Buluşmaları 2026' programı gerçekleştirildi

Ziyaretin ardından Belen, Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçe müftülerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçelerde yürütülen din hizmetleri, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Program kapsamında heyet, Nazife Yurtlu 46 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Kursun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Buluşmada din hizmetlerinin sahadaki yansımaları, kurumsal koordinasyon ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Din görevlilerinin talep ve beklentileri dinlenirken, çeşitli hizmet alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Gülhiman Hekimoğlu, Diyanet İşleri Uzmanı Davut Aldemir, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Saha Buluşmaları 2026" programı, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirildi. Programda merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri din hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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