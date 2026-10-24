Gastro Antakya Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya gelerek festival alanındaki stantları ziyaret etti.
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali’nde vatandaşlarla bir araya gelerek festival alanındaki stantları ziyaret etti.
15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda 2125 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivale Başkan Yapar’ın eşi Funda Yapar, AK Parti Antakya İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Sönmez, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hatay’ın kültürel mirasını ve zengin mutfak kültürünü yansıtan lezzetler ile çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde vatandaşlarla buluşan Yapar, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Festival alanındaki stantları gezen Yapar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla devam etti.
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