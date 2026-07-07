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        GÜNCELLEME - Hatay'da kayıp olarak aranan kadın bulundu

        Hatay'ın Hassa ilçesinde bir süredir haber alınamayan kadın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Hatay'da kayıp olarak aranan kadın bulundu

        Hatay'ın Hassa ilçesinde bir süredir haber alınamayan kadın bulundu.

        Hayvanlarını otlatmak için Haydarlar Mahallesi mevkisine giden Naciye Kıran'dan (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Kıran'ın bulunması için Haydarlar Gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Aile yakınlarının da yer aldığı arama çalışmalarında bölgedeki bir mağarada Kıran'a ulaşıldı.

        Durumunun iyi olduğu anlaşılan Kıran, tedbir amaçlı Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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