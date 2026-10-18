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        Hatay'da 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali konserlerle tamamlandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Hatay'da 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali konserlerle tamamlandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın dün açılışını yaptığı festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Vatandaşlar yöresel ürünlerin satıldığı stantları gezdi, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

        Festival kapsamında motosiklet, vosvos ve offroad araçları kent turu attı, bisiklet gösterisi yapıldı.

        Festivalin kapanışında önce Mary Jane ardından da Semicenk sahne aldı. Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        Konserin sonunda Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Semicek'e plaket ve zeytinyağı hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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