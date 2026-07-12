Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gülcihan Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 BCS 164 plakalı cip, 33 CRM 37 plakalı panelvan ve 31 ASF 834 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada cipin ve panelvanın sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.