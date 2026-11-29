U.A.’nın iş yerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Hatay’da 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan aranan U.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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