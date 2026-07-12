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        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı.

        Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren B.V. (24), M.A. (46) ve E.K. (10) boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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