Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı. Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren B.V. (24), M.A. (46) ve E.K. (10) boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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