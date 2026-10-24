Hatay'da dağ ceylanlarının yaşam alanına zarar veren kişiye 699 bin 245 lira ceza

Hatay'da dağ ceylanlarının yaşam alanına zarar verdiği tespit edilen kişiye 699 bin 245 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hatay dağ ceylanlarının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin en değerli türlerinden biri olan Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen bir şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari işlem uygulandı. Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay Dağ Ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."