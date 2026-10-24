Hatay'da "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Giriş: 24.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Alakuzu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Reyhanlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklar etkinlikte müzik eşliğinde parkur oyunlarında doyasıya eğlendi.
Yüz boyama etkinliğinin gerçekleştirildiği programda çocukların saç kesimi de yapıldı.
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