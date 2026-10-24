Hatay'da "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Yüz boyama etkinliğinin gerçekleştirildiği programda çocukların saç kesimi de yapıldı.

Alakuzu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Reyhanlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler çocuklarla bir araya geldi.

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