Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üst aramalarında uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 24.10.2026 - 13:54 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üst aramalarında uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, durumlarından şüphelendiği M.G, Y.E.K. ve N.K'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 119 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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