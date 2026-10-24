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        Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üst aramalarında uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üst aramalarında uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, durumlarından şüphelendiği M.G, Y.E.K. ve N.K'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 119 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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