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        Arsuz'da TÜBİTAK projesiyle çocuklarda çevre ve STEM farkındalığı hedefleniyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde TÜBİTAK 4009 kapsamında hayata geçirilen "Doğa Temelli Çevresel Farkındalık ve Erken Yaşta STEM Öğrenme Modeli" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Arsuz'da TÜBİTAK projesiyle çocuklarda çevre ve STEM farkındalığı hedefleniyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde TÜBİTAK 4009 kapsamında hayata geçirilen "Doğa Temelli Çevresel Farkındalık ve Erken Yaşta STEM Öğrenme Modeli" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

        Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin açılışına Kaymakam Fatih Eroğlu katıldı. Programda proje yürütücüsü öğretmen Ceren Kiş'e ve projeye akademik destek sağlayan İskenderun Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Tohma'ya teşekkür belgeleri verildi.

        Eroğlu, programın ardından çocukların hazırladığı projelerin yer aldığı stantları ve etkinlik alanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Projenin, il ve ilçe merkezlerindeki okullarla köy okulları arasındaki imkan farklılıklarının azaltılmasına ve çocukların bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmasına katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

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