İskenderun'da yerleşim yerinde görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Giriş: 24.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Meydan Mahallesi’nde yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, yılanı zarar vermeden yakalamak için çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ