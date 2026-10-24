HBB Akademi Hatay'da 620 kursta 19 bin 905 kişiye eğitim verildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Hatay, 10 ilçede vatandaşlara yönelik ücretsiz mesleki ve kişisel gelişim kurslarını sürdürüyor.

Payas, Antakya, İskenderun, Erzin ve Samandağ’da başlayan eğitim faaliyetleri, Defne, Altınözü, Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz’un da dahil edilmesiyle 10 ilçeye yayıldı.

Güzellik hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, moda tasarımı, el sanatları, müzik, seramik ve cam teknolojisi, muhasebe, yabancı diller ve kişisel gelişim gibi farklı alanlarda kurslar düzenleniyor.

Nisan 2024’ten bu yana açılan 620 kursta toplam 19 bin 905 kursiyere eğitim verildi. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veya katılım belgesi sunuluyor.

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Yetişkin kurslarına genel olarak 14 yaş ve üzerindekiler, öğrenci kurslarına ise 8 yaş ve üzerindekiler başvurabiliyor. Yaş sınırları ve kayıt koşulları, kursun branşına göre değişebiliyor.

Kurslara başvurmak ve güncel eğitim seçenekleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Akademi Hatay’ın internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.