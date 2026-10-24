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        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay Havalimanı yenileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projemizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor"

        Hatay Havalimanı yenileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projemizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, apron genişletme çalışmalarının ve ana nizamiye binasının yapımının tamamlandığını belirterek yeni itfaiye binası, kuvvet santrali ve altyapı sistemlerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Hatay Havalimanı yenileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projemizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projenin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, apron genişletme çalışmalarının ve ana nizamiye binasının yapımının tamamlandığını belirterek yeni itfaiye binası, kuvvet santrali ve altyapı sistemlerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yürütülen onarım ve geliştirme çalışmalarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Havalimanında deprem sonrası onarım ve yenileme çalışmaları ile yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesi olmak üzere iki ayrı proje yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, mevcut altyapının yenilenmesine yönelik önemli imalatların tamamlandığını, havalimanının operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni tesislerde ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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        Yeni tesislerin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

        Hatay Havalimanı'nın operasyonel altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni tesislerin inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projemizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

        Proje kapsamında 2 bin 133 metrekarelik yeni itfaiye binası, bin 745 metrekarelik kuvvet santrali ve 88 metrekarelik ana nizamiye binasının yer aldığını belirten Uraloğlu, ayrıca 43 bin 36 metrekarelik ilave apron ve 10 bin 800 metrekarelik kamu havacılık apronunun da proje kapsamında bulunduğunu kaydetti.

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        Bakan Uraloğlu, "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu ayrıca, terminal binasında yürütülen tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        İtfaiye ve enerji altyapısında çalışmalar devam ediyor

        Havalimanında devam eden imalatlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        Uraloğlu, apron bariyer binasının yapımı, terfi havuzları ve pompalar ile yağmur suyu ve atık su sistemlerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Kara tarafı altyapı imalatlarının da devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, yeni tesislerle birlikte havalimanının itfaiye, enerji ve işletme altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

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        Deprem sonrasında pist ve taksi yolları yenilendi

        6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda başlatılan onarım ve yenileme çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, "Deprem sonrasında 3 bin metrelik pistimizi yeniledik, yeni paralel taksi yolu ve bağlantı taksi yollarını tamamladık" dedi.

        Uraloğlu, 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni paralel taksi yolunun yanı sıra hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları ile mevcut apronun yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Terminal ve lojman binalarının güçlendirme çalışmalarının da bitirildiğini belirten Uraloğlu, "Sedde sızdırmazlık duvarı ve zemin altı geçirimsiz perde imalatlarını tamamladık. Isı merkezi ve regülatör binası ile çevre aydınlatması ve güvenlik yolu çalışmalarımızı da bitirdik" açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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