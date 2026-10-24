Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Otomobilin çarpmasıyla ölen anne ve kız çocuğu yan yana defnedildi

        Otomobilin çarpmasıyla ölen anne ve kız çocuğu yan yana defnedildi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne Ayşe Yetek ve kızı Meryem Azra Yetek, yan yana defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Otomobilin çarpmasıyla ölen anne ve kız çocuğu yan yana defnedildi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne Ayşe Yetek ve kızı Meryem Azra Yetek, yan yana defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, Konuk Mahallesi AntakyaReyhanlı yolu üzerinde meydana geldi. A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı, Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek ile 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek hayatını kaybetti. Anne ve küçük kızın cenazeleri, gözyaşların içerisinde dualarla defnedildi. Otomobilin çarpmasıyla ölen anne ve küçük kız çocuğunun cenazeleri, Konuk Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Hatay'da kazada ölen anne ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi
        Hatay'da kazada ölen anne ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi
        Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da "change araç" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Hatay'da "change araç" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Hatay Havalimanı yenileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğl...
        Hatay Havalimanı yenileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğl...
        Arsuz'da TÜBİTAK projesiyle çocuklarda çevre ve STEM farkındalığı hedefleni...
        Arsuz'da TÜBİTAK projesiyle çocuklarda çevre ve STEM farkındalığı hedefleni...
        İskenderun'da yerleşim yerinde görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı
        İskenderun'da yerleşim yerinde görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı