Otomobilin çarpmasıyla ölen anne ve kız çocuğu yan yana defnedildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne Ayşe Yetek ve kızı Meryem Azra Yetek, yan yana defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Konuk Mahallesi AntakyaReyhanlı yolu üzerinde meydana geldi. A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı, Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek ile 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek hayatını kaybetti. Anne ve küçük kızın cenazeleri, gözyaşların içerisinde dualarla defnedildi. Otomobilin çarpmasıyla ölen anne ve küçük kız çocuğunun cenazeleri, Konuk Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.