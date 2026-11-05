Hatay'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Giriş: 05.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Özerli Mahallesi'nde Cihan Basatemir'in dereye düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 1 kilometre ileride baygın halde bulunan Basatemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Basatemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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