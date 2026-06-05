Hatay'da dereye giren çocuk boğuldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltaoğulları, bir süre sonra gözden kayboldu.



Arkadaşlarının ihbarıyla, bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce suda bulunan çocuk, sevk edildiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

