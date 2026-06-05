Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.



Gaziantep-Hassa kara yolu Yeni Mahallesi mevkisinde M.Ç. idaresindeki 31 ALV 214 plakalı otomobil ile E.G'nin kullandığı 48 ARE 085 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada, sürücü E.G. ile motosikletteki K.K. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Hassa Devlet Hastanesine kaldırdı.



Motosiklet sürücüsü E.G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





K.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

