Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Hatay'da jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Otoyol Jandarma ekipleri, Erzin-İskenderun Otoyolu'nda dron destekli denetim yaptı. Denetimlerde, aşırı yük taşıyan tırlar uyarılırken, ters yönde ilerlediği tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsüne de ceza uygulandı.

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