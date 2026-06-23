Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Hassa ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu.
Hatay'ın Hassa ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle kentteki bazı binaların çatıları uçtu, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki lisenin çatısı zarar gördü.
Çatı uçması nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu, bazı elektrik kabloları koptu.
Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kentte, çeşitli güvenlik önlemleri alındı.
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