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        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle kentteki bazı binaların çatıları uçtu, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki lisenin çatısı zarar gördü.

        Çatı uçması nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu, bazı elektrik kabloları koptu.

        Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kentte, çeşitli güvenlik önlemleri alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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