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        Hatay'da iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Hatay'da iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Karaağaç Şarkonak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, akraba oldukları öğrenilen S.V.B. (41) ile Salih B. (42) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.V.B'nin tabancayla ateş açması sonucu Salih B. ve iş yerinde bulunan 11 yaşındaki Ç.A. yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Salih B, daha sonra sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti.

        Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheli S.V.B. polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin kavgada kullandığı tabanca ise ekiplerce bir çöp konteynerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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