Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri" sergisi açıldı

        Hatay'da "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri" sergisi açıldı

        Hatay'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antakya Sanat Müzesi Derneği (ASM-DER) işbirliğiyle "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri, Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Hatay'da "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri" sergisi açıldı

        Hatay'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antakya Sanat Müzesi Derneği (ASM-DER) işbirliğiyle "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri, Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" adlı sergi açıldı.


        Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'ndeki sergide 1932-1939 yılları arasında Hatay ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan ancak daha sonra yurt dışındaki farklı müzelere götürülerek sergilenen tarihi mozaik ve heykellerin aslına uygun replikaları yer alıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, yaptığı konuşmada bugün sadece bir serginin kapılarını açmadıklarını aynı zamanda Antakya'nın farklı ülkelere, farklı şehirlere dağılmış kültürel hafızasının izlerini yeniden bir araya getirdiklerini söyledi.

        Bir eserin bulunduğu yerden ayrılabileceğini ancak doğduğu topraklarla olan bağını hiçbir zaman kaybetmeyeceğini belirten Dinç, Antakya'nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, kültürlerin, inançların ve dillerin buluştuğu önemli bir uygarlık merkezi olduğunu kaydetti.

        Mozaiklerin yalnızca estetik değeri olan sanat eserleri olmadığını vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

        "Her bir mozaik, bir dönemin hayata bakışını, estetik anlayışını, gündelik yaşamını, inançlarını ve insan hikayelerini günümüze taşıyan tarihi bir belgedir. 1932-1939 yılları arasında Antakya ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu olağanüstü kültürel zenginliği dünya kamuoyuna göstermiştir. Bu kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda mozaik ve heykel, bugün dünyanın farklı müzelerinde sergilenmektedir. Bu eserler bulundukları müzelerde milyonlarca insana Antakya'nın sanatını ve medeniyet birikimini anlatmaktadır. Ancak onların asıl hikayesi burada,
        Antakya'da başlamıştır. İşte bugün açılışını yaptığımız bu sergi, eserlerin başladığı yer ile bugün bulundukları yerler arasında anlamlı bir hafıza köprüsü kurmaktadır."

        Dinç, sergide 11 farklı kazıya ait 27 mozaik paneli ile 2 heykel replikasının yer aldığını kaydetti.

        ASM-DER Başkanı İskender Azaroğlu da serginin amacının farkındalık yaratarak, gelecek nesillere geçmişiyle kültürel bağ kurmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

        Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ise Antakya’nın kültürel mirasının her yönüyle büyük bir zenginlik barındırdığını söyledi.

        Serginin, yurt dışındaki müzelere dağılmış Antakya eserlerinin yeniden hatırlanmasına katkı sunduğunu ifade eden Yapar, bu tür çalışmaların gelecek kuşaklara kültürel mirasın aktarılması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

        Sergi, bir yıl boyunca ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Hatay'da iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
        Hatay'da iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
        Hatay polisinden şehit ailelerine babalar günü ziyareti
        Hatay polisinden şehit ailelerine babalar günü ziyareti
        Hatay'da muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi
        Hatay'da muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi
        Nişanlısının öldürdüğü Lamiya, olaydan 10 gün önce kuyumcuyla dertleşmiş
        Nişanlısının öldürdüğü Lamiya, olaydan 10 gün önce kuyumcuyla dertleşmiş
        Hatay'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü
        Hatay'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü
        Dörtyol ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırı...
        Dörtyol ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırı...