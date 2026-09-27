Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası sürüyor

Çalışmalar kapsamında temmuzda kontrollü yıkımı yapılan 54 yıllık Ata Köprüsü yeniden inşa ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nehrin akış düzeninin iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asi Nehri Islah, Taşkın Kontrolü ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında yıkılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası devam ediyor.

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