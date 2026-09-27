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        Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası sürüyor

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asi Nehri Islah, Taşkın Kontrolü ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında yıkılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası sürüyor

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asi Nehri Islah, Taşkın Kontrolü ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında yıkılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, nehrin akış düzeninin iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında temmuzda kontrollü yıkımı yapılan 54 yıllık Ata Köprüsü yeniden inşa ediliyor.

        Köprüdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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