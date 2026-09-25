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        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan inşaat teknikeri İ.D. duruşmaya katılmazken, şantiye şefi B.M. salonda hazır bulundu.

        Tutuksuz sanık yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya, müşteki ve taraf avukatları geldi.

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        Duruşmada, altıncı kez alınan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilerek, sanıkların savunmaları alındı.

        Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun, son gelen bilirkişi raporunun "kopyala-yapıştır" mantığıyla hazırlandığını öne sürdü.

        Bilirkişi raporunun adli uzmanlığı olan heyetçe hazırlanması gerektiğini savunan Coşkun, şunları söyledi:

        "Gelen rapor bilimsel gerçekliği olmayan bir rapordur. Ben kamuoyunun vicdanında aklanmaya önem veriyorum. Yeter ki gerçekten uzman kişilerin olduğu bir heyet bu raporu hazırlasın ve oradaki testlerden bir tanesi aleyhimde çıkar da suçlu bulunursam bana müebbet verin, ömrümün geri kalanını onurumla cezaevinde geçirmeye söz veriyorum."

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        Tutuklu sanıklardan Bülent Seküçoğlu da kendisinin uygulama denetçisi olmadığını savunarak, sorumluluğunda olmayan bir görev tanımı nedeniyle suçlandığını iddia etti.

        Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Müşteki avukatları ise gelen altıncı bilirkişi raporunda da Rönesans Rezidans'daki eksikliklerin ve kusurların açık bir şekilde belirtildiğini savunarak, tüm sanıkların olası kasttan ek savunmalarının alınmasını talep etti.

        Müşteki avukatlarının bu talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        - 269 kişi yaşamını yitirmişti

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, dönemin Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

        Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın geçen yıl 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanık Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış ve dosyadaki sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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