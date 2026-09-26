Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Yapımı tamamlanan 135'inci camiyi ibadete açtıklarını belirten Masatlı, 51 Kur'an kursu ile 13 gençlik merkezinin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde yıkılan ibadethanenin yerine hayırseverlerin katkısıyla yenisi inşa edildi.

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