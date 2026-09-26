Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 26.09.2026 - 16:57 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saraykent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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