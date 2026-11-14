Hatay'da mahsur kalan hayvanlar ekiplerce kurtarıldı
Hatay'da farklı ilçelerde mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden kurtarıldı.
Giriş: 14.11.2026 - 00:59 Güncelleme:
Hatay’da farklı ilçelerde mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden kurtarıldı.
Antakya, Defne, İskenderun, Payas, Arsuz ve Hassa ilçelerinde mahsur kalan hayvanların yardımına ekipler yetişti.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan hayvanlar güvenli alanlara ulaştırıldı.
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