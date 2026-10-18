Hatay'da nehre düşen koyun itfaiye ekibince kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre düşen koyun, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Giriş: 18.10.2026 - 19:14 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre düşen koyun, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Küçükdalyan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanı Asi Nehri'ne düşen kişi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, halat yardımıyla koyunu kurtardı.
Hayvan, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
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