Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İssume Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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