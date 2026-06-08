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        Kırıkhan ilçesinde yapılan trafik denetiminde 2 sürücüye 156 bin lira ceza uygulandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde 2 sürücüye 156 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kırıkhan ilçesinde yapılan trafik denetiminde 2 sürücüye 156 bin lira ceza uygulandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde 2 sürücüye 156 bin lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde standart dışı egzoz bulunan otomobil ve motosikleti durdurdu.

        Araçları trafikten men eden ekipler, sürücülerine 156 bin lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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