Hatay'da soluk borusuna yiyecek kaçan motosikletliyi trafik polisleri Heimlich manevrasıyla kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Çaylı Caddesi'nde eşiyle bulunduğu motosikleti kullanan T.B, caddede görevli trafik polislerinin yanına giderek yiyeceğin soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.
İlk yardım eğitimi almış polislerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde T.B'nin soluk borusundaki parça çıkarıldı.
Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.
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