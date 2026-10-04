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        Hatay'da soluk borusuna yiyecek kaçan motosikletliyi trafik polisleri Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Hatay'da soluk borusuna yiyecek kaçan motosikletliyi trafik polisleri Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı​​​​​​​.

        Çaylı Caddesi'nde eşiyle bulunduğu motosikleti kullanan T.B, caddede görevli​​​​​​​ trafik polislerinin yanına giderek yiyeceğin soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.

        İlk yardım eğitimi almış polislerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde T.B'nin soluk borusundaki parça çıkarıldı.

        Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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