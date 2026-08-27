Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da sopaların kullanıldığı kavga güvenlik kamerasında

        Hatay'da sopaların kullanıldığı kavga güvenlik kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen iki grup arasındaki sopalı kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Hatay'da sopaların kullanıldığı kavga güvenlik kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen iki grup arasındaki sopalı kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

        Saraykent Mahallesi'nde dün, iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan H.K. ve C.C.K. ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma, bir süre sonra sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

        Kavgada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

        Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tarafların önce tartışmaları, ardından sopalarla birbirlerine saldırmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Hatay'da Yeşilay tarafından baba çocuk futbol etkinliği düzenlendi
        Hatay'da Yeşilay tarafından baba çocuk futbol etkinliği düzenlendi
        Reyhanlı'da markette çıkan yangın söndürüldü
        Reyhanlı'da markette çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
        Hatay'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
        Reyhanlı'da müstakil evden alevler yükseldi
        Reyhanlı'da müstakil evden alevler yükseldi
        Vali Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Bilgin ailesiyle bir...
        Vali Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Bilgin ailesiyle bir...