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        Hatay'da tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mısır tarlasına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Hatay'da tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mısır tarlasına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Y.Ç. idaresindeki 31 AAB 876 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Mısır tarlasına yuvarlanan araçtaki sürücü ve G.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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