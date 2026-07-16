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        Hatay'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Hatay'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        B.Y. idaresinde plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü B.Y ile araçtaki D.B, M.A.B, B.B.B. ve M.C.B. yaralandı.

        Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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