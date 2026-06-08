Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çalışma yürütüldü.



Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda, 168 kök hint keneviri, 48,37 gram esrar, 55 kilogram kubar esrar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 AK-47 şarjörü, 285 fişek, 120 bin 400 lira, 5 bin 600 avro, 7 bin 300 dolar ve yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-6 Haziran tarihlerinde ilçe genelinde uygulama yaptı.



Uygulamada haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.















