İskenderun ilçesinde aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan B.D, C.Ç. ve E.P. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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